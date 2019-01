Reggio Calabria – Decima edizione del Memorial Mino Reitano

Condividi

La decima edizione del Memorial Mino Reitano è sempre più imminente. L’atteso spettacolo promosso dall’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così” in collaborazione con l’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus” è in programma come da tradizione il 27 gennaio al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, in occasione dell’anniversario della scomparsa di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana.

In questi giorni Gegè Reitano, fratello di Mino ed ideatore dell’evento sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di una serata divenuta nel tempo un evento istituzionale sempre molto atteso. Diversi gli ospiti annunciati all’edizione numero dieci del Memorial. Su tutti Felice Pagano riconosciuto dalla stampa e dal pubblico come il cuore e l’anima di Mino, Franco Fasano apprezzatissimo cantautore e compositore, Alma Manera un’artista tanto versatile quanto talentuosa e le gemelle Chiara e Martina Scarpari ormai non più promesse della musica italiana ma vere e proprie realtà. Il ricordo più atteso della serata arriverà dalle figlie Grazia e Giuseppina presenti all’evento. La conduzione dello spettacolo è affidata al giornalista reggino Emilio Buttaro, già presentatore del Memorial di due anni fa e di altri eventi dedicati al cantautore di Fiumara. Il cronista calabrese si avvarrà della collaborazione di Raffaella Giuliani, presentatrice, valletta e indossatrice, moglie dell’ex portiere del Napoli di Maradona quello dello scudetto, Giuliano Giuliani scomparso nel 1996. Durante la serata, e questa è una novità assoluta, non mancherà il ricordo di Reitano da parte di alcuni grandissimi personaggi dello spettacolo, della musica e del cinema. Sarà al Memorial Reitano, per la prima volta anche il fratello Antonio, apprezzato sassofonista che nell’occasione presenterà il suo nuovo cd dal titolo “Una musica da sogno”. Sul palco i cantanti verranno accompagnati dall’Orchestra Moderna Mediterranea e, come sempre, proporranno dal vivo i più significativi brani del repertorio di Mino Reitano. Prenderanno parte diversi artisti, molti dei quali hanno fatto la storia del Memorial: Giulia Scarcella, Adela, Valentino Caserta, Aurelio Mandica, Antonio Sibio, Chiara Morelli, Romina Mamo, Angelo Laganà con i Ferial Farias, Sikomoro, il Gruppo Folk La Ginestra, Louis Manno, Francesco Trapasso, Clara Abbiati, Enzo Marcianò, Paolo Sottilotta e Vinz De Rosa quest’ultimo arriverà addirittura dal Canada. Il Coro Giovanile Laudamus di Reggio Calabria eseguirà “L’Ave Maria degli angeli” dedicata al maestro Franco Reitano e “Il Diario di Anna Frank” nel giorno della Memoria alla presenza di alcuni rappresentanti della Comunità Ebraica di Reggio Calabria. Durante la serata, a cui assisteranno anche alcuni studenti del Conservatorio “F.Cilea” e del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, saranno premiati diversi esponenti delle istituzioni, dell’imprenditoria e dello spettacolo locale e nazionale. In questi giorni è anche in uscita il libro “Mino Reitano e i suoi fratelli” di Rocco Sergi e Angelo Laganà dal racconto di Antonio e Gegè Reitano. Il 27 gennaio al “Cilea” il sipario si aprirà alle 20,30.