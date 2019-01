Condividi

Reggio Calabria celebra il Giorno della Memoria vestendo la Dea Athena con una mantella rossa, così come la bambina protagonista del film Schindler’s List.

“Facciamo memoria – scrive il sindaco Falcomatà – dell’Olocausto, così come degli olocausti moderni, che oggi si consumano anche e soprattutto in mare.

Lanciamo questo messaggio: no alla violenza, no all’odio, no all’indifferenza.

Perchè tutti gli uomini nascono liberi. E uguali”.

Ecco il video: