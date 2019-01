Reggio Calabria – Continua la festa della neve

Condividi

Dopo la fenomenale giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio ( circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico: il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della Neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria; si annunciano alcune novita a partire gia da questa prossima domenica 27 gennaio.

Infatti l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte rilancia, al fine di incentivare la presenza dei turisti siciliani, dando ascolto in tal modo alle numerose richieste degli stessi usufruitori del servizio già effettuato nella giornata inaugurale alla presenza del grande Kristian Ghedina :

Domenica 27 gennaio 2019 si effettuerà il servizio Snow Bus dello Stretto che consisterà in un pullman granturismo che attenderà alle ore 8,00, in corrispondenza dell’arrivo del traghetto a Piazza Stazione a Villa San Giovanni, i turisti provenienti dalla vicina Sicilia e dalla stessa Villa San Giovanni e zone limitrofe; il bus arriverà alle ore 9,00 circa a Gambarie in corrispondenza dell’apertura delle seggiovie e ripartirà per il ritorno alle ore 16,30 ( dopo la chiusura degli impianto ) con arrivo previsto a Villa San Giovanni alle ore 17,30 circa in tempo per tornare a Messina con il traghetto delle ore 17,40.

In tal modo, agevolandone la mobilità, si contribuirà a realizzare una vera e propria integrazione dell’ Area Metropolitana dello Stretto, consentendo agli amanti della neve Siciliani di poter raggiungere agevolmente la più grande montagna verde del Mediterraneo, divertirsi e fare rientro in giornata con una spesa molto contenuta .

Il servizio sarà svolto dall’ATAM di Reggio Calabria (grazie all’interessamento del Presidente Perrelli e dell’assessore Marino) in collaborazione con la Consulta Giovanile di Santo Stefano in Aspromonte la cui Presidente Domenica Vitale ha aperto un apposito link per accettare le prenotazioni in modo da dare la certezza del posto ai cugini messinesi. Ci si impegna, in caso di ottenimento del giusto gradimento da parte dei turisti, di riproporre tale servizio ogni domenica e festivi fino alla chiusura della stagione sciistica prevista per il 31 marzo.

Inoltre si avvisano gli sciatori, sempre dando ascolto ai loro suggerimenti migliorativi, che a partire da questa domenica, al fine di diminuire la fila alla cassa delle seggiovie e quindi in modo da consentire l’immediato utilizzo degli impianti sciistici, si potranno acquistare i biglietti (senza nessun sovrapprezzo) presso i locali commerciali di Gambarie appositamente convenzionati.

Con tali novità vogliamo offrire ulteriori servizi ai nostri turisti in quanto siamo e saremo sempre attenti ai loro consigli e cercheremo di migliorare continuamente la qualità della nostra offerta turistica, dimostrando in tal modo che anche alla nostra latitudine si possono sviluppare quelle sinergie necessarie alla realizzazione di un sistema turistico efficace ed efficiente, l’importante è non avere retropensieri che altrimenti minerebbero lo sviluppo di un’area che già in passato ha subito dei blocchi immeritati; anche perchè queste sono solo alcune delle grandi novità che l’Amministrazione comunale di Santo Stefano ha organizzato in questi primi tre anni di lavoro ed infatti a breve ( compatibilmente con i tempi burocratici necessari ) anche altri grandi novità già ampiamente programmate troveranno la loro realizzazione e potranno essere apprezzate; cosi come è da apprezzare e lodare l’impegno del personale che quotidianamente sta’ sulla strada e sulla neve per garantire a tutti una giornata all’ insegna della spensieratezza e del divertimento .

Infine parafrasando un celeberrimo pensatore un invito di buon augurio a tutti e soprattutto ai giovani di : “istruirsi, perchè abbiamo bisogno della loro intelligenza; di animarsi perchè abbiamo bisogno d di tutto il loro entusiasmo; organizzarsi, perchè abbiamo bisogno di tutta la loro partecipazione”.