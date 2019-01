Reggio Calabria – Al via ciclo di incontri promossi dall’Anpi

Con la storia dei partigiani di Roccaforte del Greco si riavvia il ciclo di incontri del nutrito programma di iniziative, concordato e programmato dall’ANPI di Reggio Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana, sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione. Dalla dittatura alla Democrazia”.

La straordinaria vicenda che vede insieme Marco Perpiglia (il partigiano “Pietro”) e la moglie, Giuseppina Russo, entrambi di Roccaforte del Greco, che scelgono insieme di combattere contro il fascismo nelle formazioni partigiane che operano nei dintorni di La Spezia (dove entrambi si erano trasferiti per lavoro, lui all’Arsenale e lei in uno jutificio) verrà raccontata dall’autore del libro “La spiga di grano e il sole”, Carmelo Azzarà, nipote dei due “combattenti per la libertà”.

Dopo l’intervento del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del Sindaco Domenico Penna di Roccaforte sarà proiettato il docufilm (in versione ridotta)”La spiga di grano e il sole” (titolo adottato dall’autore del libro), realizzato dal prof. Maurizio Marzolla, in qualità di regista.

Per l’ANPI di Reggio Calabria, interverrà il VicePresidente Antonio Zema.