Quota 100: uffici Inas Cisl Calabria pronti sulle novità del decreto

“Su quota 100, nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ci sono alcuni dettagli ‘inediti’” avverte Gennaro Madera, responsabile dell’INAS CISL della Calabria, all’indomani della presentazione del testo che è in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

“La decorrenza della pensione con quota 100 per i dipendenti del pubblico impiego parte da agosto, spiega Gennaro Madera, ma i lavoratori che hanno maturato i 38 anni di contributi richiesti possono attivarsi sin da ora. A maggior ragione, devono iniziare a informarsi i dipendenti privati, per i quali è stata confermata la partenza di quota 100 da aprile”.

“Un’altra novità importante riguarda l’adeguamento del requisito dell’età alla speranza di vita, che non si applica. Per comprendere meglio cosa cambia e se quota 100 è la soluzione migliore in base al proprio percorso lavorativo e previdenziale – sottolinea Gennaro Madera – è fondamentale rivolgersi agli uffici dell’INAS CISL, dove i nostri esperti possono orientare i cittadini su una scelta tanto importante”.