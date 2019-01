Premiazione de “La Befana del ferroviere” a Gioia Tauro

Condividi

Si è svolta il 5 Gennaio, a Gioia Tauro, presso Palazzo Fallara, la Cerimonia di Premiazione de “La Befana del Ferroviere”. Giunto, ormai, alla sua 38ima edizione, l’evento, patrocinato dal Comune di Gioia Tauro, è stato organizzato magistralmente dal Cav. Teodoro Rotolo in qualità di Presidente Associazione DLF (Dopo Lavoro Ferroviario).

Diversi sono stati i premi assegnati ed hanno riguardato il Concorso “Incitamento allo studio”, riservato agli studenti delle Scuole Medie e Superiori, il Premio allo Sport e il “Premio-Cultura Mick Bagalà”, giunto alla sua 20^ Edizione.

Per il Settore “Scuola e Didattica”, quattro studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi – Emanuele Gaglianò IVA Liceo Classico; Gaetano Genovese IV C Liceo Scientifico; Liliana Calabrò IVB Liceo Scientifico e Teresa Pansera IVE Liceo Scientifico – sono stati premiati per aver partecipato, in qualità di eccellenze in Lingua Inglese, alla tre giorni che si è svolta a Roma nel mese di Ottobre 2018 per la Prima Simulazione Internazionale del G20 – “Diplomacy Challenge” -, organizzata dal MIUR.

La motivazione del Premio è stata per il risultato conseguito nelle diverse performance in cui si sono cimentati, utilizzando la Lingua Inglese come canale di comunicazione scritta e orale e per l’esperienza fortemente formativa che hanno espletato insieme ai loro coetanei convenuti a Roma da tutta Italia.

Docente Referente del Progetto Nazionale, la Prof.ssa Cinzia Guardavalle, che ha presenziato alla Premiazione, ricevendo i complimenti per l’attività messa in atto e perseguita con particolare dedizione.

Nel mese di Ottobre 2018, in occasione del soggiorno a Roma per effettuare l’esperienza formativa, gli studenti, accompagnati dalla Docente Referente e dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, hanno vissuto dei bellissimi momenti di diplomazia e di alleanze, spostandosi tra Palazzo Venezia, Palazzo Valentini, l’Ambasciata umanitaria dei Cavalieri di Malta, con la visita conclusiva presso il Ministero degli Affari Esteri. Intense giornate di dibattiti, scambi di opinioni su temi di stretta attualità e di visite guidate all’interno di palazzi di particolare interesse politico-culturale, che si sono conclusi con questa Premiazione di eccellenza.

Hanno partecipato alla bellissima serata volta all’incentivazione della cultura, oltre agli studenti premiati, la Prof.ssa Cinzia Guardavalle e la Prof.ssa Marilea Ortuso che ha porto i ringraziamenti a nome della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Mallamaci, impossibilitata ad essere presente.

Tra le autorità presenti, il Vescovo, Mons. Francesco Milito e il Dott. Antonio Reppucci, Commissario Straordinario del Comune di Gioia Tauro.

Marilea Ortuso.