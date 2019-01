Polistena (RC) – Francesco Loccisano e la sua chitarra battente all’LSS Theater

Condividi

Sonorità ammalianti e ritmo coinvolgente, Francesco Loccisano in trio sarà venerdì prossimo all’LSS Theater di Polistena, inizio alle 21.30, con un imperdibile live. La sua chitarra battente, ormai apprezzata in tutto il mondo, strumento antico riportato da Loccisano alla modernità e a un ruolo artistico centrale, è protagonista di un progetto musicale innovativo.

Con Loccisano il caleidoscopico universo musicale del sud si apre a una più ampia dimensione artistica, ricca di contaminazioni e suggestioni. Tre album, un metodo codificato tutto suo, collaborazioni d’eccellenza e innumerevoli partecipazioni a festival internazionali per il talentuoso musicista calabrese.

Francesco Loccisano (qui nella foto di Frank Armocida) si esibirà all’LSS Theater dopo tre tappe importanti in Spagna, nel mese di dicembre, ad Arganda del Rey, Teruel e Saragozza, e lo storico concerto di Santo Stefano nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, con Luigi Cinque, Roberto Fassi, Federica Santoro. Sarà un live coinvolgente e travolgente quello di Loccisano, tutto giocato sul sound raffinato della sua chitarra battente, che intreccia dialoghi e linguaggi con Tonino Palamara al set misto e Nicola Scagliozzi al contrabbasso. Ingresso € 10.

Venerdì 26 il Loccisano Trio si esibirà al Teatro dell’Acquario, ore 20.30, Cosenza, special guest Checco Pallone.