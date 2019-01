Pilota donna in volo Torino-Bari, Nava: “Nel nostro Paese arretratezza culturale”

Condividi

“È violenza anche pronunciare frasi sessiste… Preferire un uomo ad una donna al lavoro, in politica, a scuola e sui mass media. Spesso capita sentire dire: ‘donna al volante pericolo ambulante’. Questo è quanto accaduto sul volo Blue Air Torino-Bari quando la notizia che il pilota era una donna è stata accolta da numerosi commenti”.

A dirlo, è la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Cinzia Nava che prosegue: “Questi atteggiamenti testimoniano la forte arretratezza culturale che ancora imperversa sul nostro Paese, non solo sulla nostra Regione, quindi. Ecco perché è necessario mettere in atto azioni di politica economica, soprattutto di welfare sociale, che favoriscano il lavoro femminile e che impongano la presenza di genere nelle assisi regionali. Tante volte ho scritto e detto che non vi deve essere differenza tra uomo e donna in nessun campo. Lo hanno ribadito anche rappresentanti istituzionali e richiesto con forza associazioni di donne, scendendo in campo in tutta Italia contro tale forma di discriminazione. Eppure, continuano ad arrivare segnali di denigrazione femminile. Mi auguro, pertanto, – conclude Cinzia Nava- che possano arrivare messaggi positivi in merito perché voglio essere fiera del mio Paese e della mia Regione e poter dire con onore: sono una donna con gli stessi diritti dell’ uomo, non una persona che subisce discriminazioni come se possa esistere una categoria di serie B”