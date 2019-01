Freddo a Reggio Calabria-Attiva a Pietrastorta la struttura per i senza fissa dimora

Condividi

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, tramile il proprio profilo facebook informa è attiva la struttura di Pietrastorta per i senza fissa dimora: “Le persone più in difficoltà non rimarranno sole, in questi giorni di grande freddo. Da oggi è attiva la struttura di accoglienza per i senza fissa dimora di Pietrastora, grazie alla collaborazione fra Comune, Caritas Diocesana e Atam.

Un bus con a bordo personale qualificato farà salire tutti coloro che avranno necessità di ospitalità per la notte.

Il pullman Atam, identificato con una targa con scritto “PIANO FREDDO”, partirà nei seguenti orari:

-ore 18 spiazzale omeca

-ore 18,15 piazza Garibaldi

-ore 18,30 chiesa della candelora

Vi chiedo di darne massima diffusione. Reggio risponde con il cuore, sempre”.