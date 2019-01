Mezzi rubati, maggioranza: “gli interessi oscuri non troveranno posto”

Condividi

Sui mezzi sottratti a Castore, la nuova società in house del Comune che si occupa della manutenzione intervengono i capogruppo di maggioranza in consiglio comunale con una breve nota aperta al contributo e condivisione di tutte le forze che in città si spendono per la costruzione del bene comune.

“Accanto al sindaco Giuseppe Falcomatà sentiamo di manifestare la nostra corale ed unitaria condanna rispetto alla viltà e alla vigliaccheria di chi pensa di poter arrestare un processo di risanamento e di crescita dal quale non si torna indietro. Riacquisteremo i mezzi, resisteremo e continueremo a costruire seguendo il nostro unico e costante indirizzo espresso in questi anni quale classe dirigente di questo comune”.

“Sottrarre mezzi nuovi e operanti sulle manutenzioni alla neonata pubblica società di servizi è un doppio attentato: alla società, ai lavoratori che hanno iniziato ad operare alla fine dello scorso anno, ma anche all’amministrazione comunale che tanto si è spesa in questi anni per ricostruire il sistema delle manutenzioni comunali, dopo il nefasto epilogo della ex Multiservizi, portando avanti e rendendo operativo il procedimento di costituzione di Castore, ma soprattutto è il continuo schiaffo di chi vuole e pensa la nostra città sempre in ginocchio, piegata e ricurva in se stessa.

E’ uno sgambetto ai cittadini onesti e laboriosi e alle forze buone che si prodigano per la continua crescita. Ma è anche un nulla rispetto a un processo inarrestabile che sta travolgendo vecchie logiche e atavici processi. Non c’è più posto nella nostra città, per interessi oscuri e dinamiche che si alimentano sul bisogno, a danno dell’efficienza dei servizi per il cittadino.

Il nostro sdegno è chiaro, avvertiamo il sentimento di condanna della città che vuole continuare a crescere, ma con noi desideriamo e auspichiamo che tutte le forze dell’opinione pubblica comprese tutte le forze politiche sane affermino il proprio grido di scandalo con pari forza rispetto a questi fatti.

Sdegno e condanna ferma e unanime per rafforzare la voce dei cittadini onesti per la crescita della città. E’ questo il nostro appello.”