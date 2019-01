Marijuana venduta come cannabis light: arrestato rivenditore

Condividi

Detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. E’questa l’accusa con la quale un trentaduenne, originario di Lamezia, è stato posto agli arresti domiciliari dopo un’indagine dei Carabinieri.

Era un imprenditore attivo nel business della commercializzazione della cannabis light, quella vendibile in maniera legale a patto che rientri in determinati parametri di legge.

Una perquisizione dei Carabinieri, all’interno del negozio e dell’abitazione, ha portato alla luce undici chilogrammi di infiorescenze di canapa, oltre 52.000 euro in contanti.

Meno di un chilogrammo sugli undici sequestrati erano a norma di legge.

L’uomo, tra l’altro, pur avendo avviato l’attività dall’aprile 2016, non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni 2016-2017.