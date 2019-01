Locri: arrestato 28enne nigeriano che si era sottratto ad un ordine di carcerazione

Condividi

Ieri, nell’ambito dei controlli predisposti dal Compartimento Polfer di Reggio Calabria negli scali ferroviari di competenza, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed a garantire la sicurezza dei viaggiatori, gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 28enne nigeriano destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina.

In particolare, l’attenzione degli operatori è stata attirata da un viaggiatore con un treno regionale. L’uomo, giunto alla stazione ferroviaria di Locri, ha suscitato l’attenzione degli operatori della Polizia di Stato che dopo averlo fermato lo hanno sottoposto a controlli. Il nigeriano, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Siderno per gli accertamenti necessari ai fini della corretta identificazione.

Dopo gli accertamenti di rito, gli Agenti della Polfer sono risaliti all’identità del nigeriano che, nello scorso mese di aprile, si era reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un capotreno nella Stazione di Monasterace (RC). La descrizione del ferroviere aggredito, aveva permesso ai poliziotti di rintracciare lo straniero due giorni dopo nella Stazione di Locri e denunciarlo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’uomo è anche ritenuto responsabile di una rapina commessa ai danni di un abitante di Melito Porto Salvo, in data 8.6.2018. in quell’occasione il 28enne si era impossessato di una bicicletta minacciando il proprietario con un grosso coltello.

Ultimate le incombenze di rito, il nigeriano è stato associato presso la Casa Circondariale di Locri (RC) in esecuzione alla Misura di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in data 25.7.2018 .

L’importante risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo quotidianamente svolta negli scali ferroviari ed a bordo dei convogli, dagli uomini e dalle donne del Compartimento Polfer di Reggio Calabria.