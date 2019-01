Lions Club consegna indumenti e coperte ai migranti di San Ferdinando

Condividi

Numerosi Lions calabresi si sono dati appuntamento sabato scorso presso la tendopoli di San Ferdinando per far sentire la loro vicinanza ai fratelli migranti attraverso la consegna di indumenti e coperte. Un gesto significativo che vuole testimoniare l’impegno dell’associazione verso le persone bisognose.

L’arrivo dei Lions a S.Ferdinando è stato salutato con soddisfazione dall’Amministrazione Comunale di San Ferdinando che, da più di un anno ha stretto con il club di servizio un forte rapporto di collaborazione e dai numerosi migranti in attesa di ricevere sollievo ai loro disagi materiali. L’iniziativa ha visto la presenza del Vice Governatore del Distretto 108Ya Nicola Clausi, del Vice Sindaco Irma Loiacono insieme a due assessori del Comune, del past Governatore Antonio Fuscaldo, dei presidenti dell’VIII Circoscrizione e della zona 25, dei Presidenti dei Clubs di Taurianova Vallis Salinarum, Locri, Palmi, Gioia Tauro Piana, Bagnara Torre Ruggero, Nicotera, Castrovillari e tantissimi soci giunti dalle tre Circoscrizioni calabresi a conferma dell’impegno del club di servizio nei confronti di chi ha bisogno.

Il Vice Governatore ha evidenziato come i Lions “hanno scelto di scendere in strada per dare una mano concreta” dimostrando di stare accanto ai bisogni dei meno fortunati con grande spirito di servizio e solidale partecipazione.

L’attenzione e l’impegno a favore dei migranti costituisce uno dei punti cardine del Service “Accoglienza e rispetto della diversità”. L’azione dei giorni scorsi si aggiunge a quanto già realizzato: il presidio medico messo in atto dopo l’incendio dello scorso anno e la consegna di 200 giubbini catarifrangenti avvenuta nel mese di Ottobre. Quanto fatto testimonia, ancora una volta, come il lionismo del fare superi le barriere e manifesti con forza il calore della solidarietà e la gioia dell’accoglienza.

Alla tendopoli erano presenti anche il responsabile della Charitas e rappresentanti dell’Ordine dei Cavalieri di Malta i quali, soddisfatti per la grande solidarietà e umanità espressa, hanno dato la loro disponibilità a collaborare per le prossime iniziative.