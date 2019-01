Licenziamenti lavoratori Liberty Lines, proclamato lo sciopero

Condividi

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Uslac hanno proclamato lo sciopero, in programma il 30 gennaio, contro i 72 licenziamenti dei lavoratori avviati dalla compagnia di navigazione Liberty Lines. Lo riporta l’Ansa.

“I lavoratori non possono di certo pagare il mancato rinnovo della convenzione con Rfi per il servizio di traghettamento veloce tra Messina e Reggio Calabria – spiegano i sindacati – e noi non lo consentiremo. Torniamo a chiedere un intervento del ministero ai Trasporti, serve un forte intervento delle istituzioni, in una terra martoriata e dilaniata dalla crisi finanziaria come la Sicilia, una ulteriore perdita di posti di lavoro porterebbe a una condizione di impoverimento complessivo”. Fra le altre motivazioni dello sciopero, il mancato adempimento da parte dell’azienda degli obblighi previsti dal contratto nazionale collettivo di lavoro, dell’obbligo di pagamento dei riposi compensativi al 31/12/2018, e della definizione del mansionario del personale amministrativo.