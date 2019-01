La tombolata del Lions Club Reggio Calabria Sud “Area Grrcanica”

Condividi

Il Lions Club Reggio Calabria Sud” AREA GRECANICA” , nello spirito del WE SERVE , ha organizzato una Tombola di Beneficenza al fine di poter offrire dei doni ai Bambini in occasione dell’’Epifania.

Il Presidente Dott. Fortunato Iaria ha ringraziato personalmente ogni singolo Socio del Club per l’iniziativa voluta e portata a buon fine; soprattutto un plauso è andato ai Soci che si sono fatti carico dell’organizzazione della tombola e della consegna dei doni: l’Avvocato Giovanna Cusumano, Segretario del Club; l’Architetto Isabella Pellicone, Tesoriere ; Marcello Barberi, che entrato nel club il 13 dicembre u.s. ha già assunto il ruolo con la massima efficienza ed infine Francesca Pizzimenti. Un team che ha operato in armonia, sintonia e con grande spirito di servizio. Un grazie particolare alla Dottoressa Elisa Mottola, nostra Socia sempre presente , sensibile, generosa ed attenta ai problemi sociali e all’Avvocato Mario Plutino. Un grazie di cuore va ai due Vice Presidenti, Giustino Ranieri e Giovanni Cuzzocrea.

Reggio è una città meravigliosa, non solo paesaggisticamente, ma è una città dal cuore grande. Permettetemi, a proposito, di ringraziare tutti gli sponsor che hanno appoggiato l’iniziativa:

GIOIELLERIA ALIOTTA MESSINA;GIOELLERIA CATERINI;GIOIELLERIA FEDERICA; GIOIELLERIA FRISINA; GIOIELLERIA TRIPODI; GIOIELLERIA VERSACE; GIOIELLERIA WANDA; GERARDO SACCO; STALHAUS IL MONDO IN CUCINA; KASANOVA; ABBIGLIAMENTO CALVERI; ABBIGLIAMENTO COTRONEO; ABBIGLIAMENTO CRISTOFORO LABATE; TOMA MODELLISTICA E ARTE; PROFUMERIA NAIMA DI DEBORA SQUILLACE; PROFUMERIA VESPIA; EFFETTO DONNA DI ANNA MASUCCI ; EDITORE LARUFFA ; LIBRERIA AVE; ENOTECA CARE VIGNE ; PASTICCERIA GIORDANO ; PASTICCERIA LO GIUDUCE ; BAR PASTICCERIIA WINNER ; FLEUR HOUSE DI DOMENICA TORTORA ; OTTICA ATTISANO ; SERGI LA BIANCHERIA NELLA CASA; CRUCITTI TABACCHI; SHOW ROOM OGGETTI PER LA CASA GALLICO ; SEBY STAFF PARRUCCHIERI.

Ringrazio, inoltre l’Ing. Demetrio Lavino, per aver messo a disposizione, per la tombola,il salone dell’elegante e lussuoso Hotel al Torrione , situato nel cuore della città.

In un pomeriggio così freddo e pieno di eventi in città, i Reggini hanno risposto alla nostra iniziativa di Beneficenza con grande generosità. Un afflusso di persone inaspettato, che hanno seguito il cuore, rendendo possibile l’ottima riuscita dell’evento e l’acquisto dei regali che la Befana ha consegnato ai Bambini presso il Centro Agape presieduto da Mario Nasone.

Che emozione vedere tanti bambini , felici nel ricevere i regali che la Befana aveva lasciato nei sacchi ed ogni regalo riportava il nome del bambino. E poi la calza con i dolci e le matite colorate. Un’esperienza che conserveremo sempre gelosamente nei nostri cuori. Citando Madre Teresa di Calcutta “ Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”.

Grazie a Mario Nasone Presidente dell’Agape e all’Avv. Lucia Lipari della “Marianella Garcia” , per il rapporto di collaborazione instaurato.

Concludo con un motto del Centenario “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion”.