La cantautrice Serraino con il suo live acustico colpisce i cuori reggini

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – La sua voce è grintosa, calda, colpisce il cuore ma soprattutto, è una voce del Sud che meriterebbe palchi diversi. Tiziana Serraino si rimette in gioco e vince la sua prima sfida al Cine Teatro “Il Metropolitano” dove, ieri sera, si è esibita con il suo live acustico insieme ai musicisti Lenzo Marafarina al pianoforte, Bruno Pugliese alla chitarra e Alfredo Verdini alle percussioni.

La giovane cantautrice presenta il suo nuovo lavoro in versione acustica riproponendo anche qualche cover come la favolosa “A mano a mano”, “Vedrai vedrai”, “Tu si ‘na cosa grande”, “L’anno che verrà”.

Tiziana è molto brava, prende possesso del palco senza paura, da vera artista e cattura immediatamente l’attenzione del pubblico che la ripaga con lunghi applausi.

Durante il live, promosso dalla Esse concerti srl, presenta anche il suo nuovo brano “Settembre” per poi lasciarsi andare in “Un giorno senza rumore”, “E’ così”, “Fuori”, “Il cielo è ancora qua”, “Indietro non si torna”. E’ una serata intima e raccolta, in cui si ascolta rigorosamente seduti e in religioso silenzio brani unplugged dell’artista al cui live, era presente anche l’autrice de “Il mio sesso viola”, musa ispiratrice di “Ci sei”, inedito composto e ispirato dalle parole tratte dal libro di Cetty Costa, particolarmente apprezzato dal parterre.

La cantautrice mostra oltre ad un’ottima tenuta vocale, di volersi divertire sul palco e lo fa capire dimostrando che non sono necessarie tastiere e chitarre elettriche per far scatenare il pubblico, ma servono canzoni, idee, capacità di coinvolgimento e, soprattutto, grandi musicisti.

Il punto di forza del live sono proprio le canzoni solide e ben costruite da non aver bisogno di strumentazione elettronica, ma solo di muscoli, polmoni e cuore.

E’ difficile staccare lo sguardo dalla scena, dai quei preziosi interpreti con un carisma intatto che si lasciano avvolgere, in una gelida notte di Gennaio, dal calore delle luci e dall’affetto degli spettatori.

La chicca è sicuramente il finale: sul palco sale la piccola Marianna, figlia di Tiziana che insieme alla sua mamma, chiude il live con “Ninna nanna” composta dalla cantautrice quando era al quarto mese di gravidanza. Quell’unione tra madre e figlia, quell’amore puro e unico fa emozionare anche i cuori più duri e il pubblico non vorrebbe andare via tant’è che chiede risoluto il bis.

Con “Settembre”, Tiziana chiude la prima di una lunga serie di live e possiamo tranquillamente dire che la scommessa del tour acustico è stata, alla prova dei fatti, ampiamente vinta.