Kiwanis Club di Villa San Giovanni in sinergia con il Comune per un dono alla città

Una lotteria che dona il sorriso e non solo. L’instancabile attività del Kiwanis Club di Villa San Giovanni ha regalato momenti di condivisione, intrattenimento ma, soprattutto, la realizzazione di due service per la città. Grazie alla lotteria natalizia sono stati raccolti i fondi necessari per l’acquisto di un “Defibrillatore pediatrico” da donare al progetto “Villacardioprotetta”, raggiungendo così uno degli obiettivi che il club si era prefissato sin dall’inizio dell’anno sociale in corso.

In palio due televisori vinti da Antonino Polimeno e Giuseppe Chirico. I vincitori sono stati premiati dal primo cittadino Giovanni Siclari e dal vice sindaco Maria Grazia Richichi e dalla presidente del club Adele Briganti.

«L’attività del Kiwanis ha voluto donare un sorriso anche ai più bisognosi – ha dichiarato la presidente Briganti – e lo abbiamo fatto anche nei giorni di Natale, infatti, lo scorso 23 dicembre presso il Duomo di Villa S. G. Si è svolto il tradizionale Concerto di Natale animato dall’Orchestra di Laureana, realizzato con il Comune di Villa San Giovanni e la preziosa collaborazione della ProLoco della Città, durante il quale è stata effettuata la tradizionale raccolta di beneficenza che ci ha permesso di donare a diverse parrocchie della città alcuni buoni spesa che i parroci stessi destineranno a chi ne ha più bisogno».

Il sindaco, dopo aver ringraziato l’associazione per il constante impegno per la città, ha fatto un plauso alla lodevole iniziativa che ha consentito la realizzazione di un piccolo gesto che, però, rappresenta lo spirito solidale della comunità villese.

Anche il vicesindaco Richichi ha ringraziato il club per aver aggiunto un tassello alla realizzazione del progetto “Villacardioprotetta” perché solo con la collaborazione di tutti si potrà rendere la città più sicura.

La consegna dei premi è stata l’occasione per valorizzare l’importante attività del Kiwanis sul territorio ribadendo la sinergia con l’amministrazione.