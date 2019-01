Inaugurazione del plesso Don Minzoni di Gioiosa Ionica

Condividi

“La scuola è un caposaldo, presidio di istruzione, educazione, cultura e legalità sul territorio”.

Sono le parole pronunciate dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in occasione dell’inaugurazione del nuovo plesso scolastico Don Minzoni di Gioiosa Ionica.

Una inaugurazione in grande stile, questa mattina, alla quale hanno preso parte tante autorità, a sottolineare l’importanza di un tale successo.

Un cantiere che si è chiuso nei tempi prestabiliti ha proseguito Falcomatà – e che oggi offre la possibilità ai bambini di studiare in un plesso bello e sicuro. Un risultato per nulla scontato per il quale mi complimento con il Sindaco della cittadina Ionica che è riuscito, attraverso il reperimento dei fondi ministeriali, ad restituire, ampliata e rinnovata, una struttura importantissima per tutta la comunità. Un segnale importante, simbolo dell’impegno portato avanti da Fuda che pone davanti ai nostri occhi una bella immagine di Gioiosa. Un’amministrazione e dei giovani assennati che ci hanno regalato un bello spettacolo con i loro strumenti musicali, dimostrando grande impegno ed evidenziando che Gioiosa e la Calabria sono soprattutto questo: cultura e impegno.