In centinaia a Riace per invocare “Mimmo libero”

Hanno voluto salutare il 2019 a Riace per manifestare, concretamente, anche in sua assenza, sostegno a Mimmo Lucano, sindaco sospeso del comune del reggino. Tra fuochi d’artificio, slogan “Mimmo libero” cori con “Bella Ciao” davanti ad uno striscione “Ho il cuore a Mimmo” sono arrivati in più di trecento da tutta l’Italia e dall’estero e a mezzanotte si sono ritrovati tutti nella piazza del borgo.

Tutto è partito, hanno spiegato gli organizzatori, da un post su una pagina Facebook che, in breve, è diventato virale. E così sono piovute adesioni anche dal Belgio, dalla Svizzera e dall’Inghilterra.

E’ stata anche creata una artigianale cassetta delle lettere “Scrivi a Mimmo” dove ognuno ha potuto lasciare un bigliettino con delle frasi rivolte a Lucano.