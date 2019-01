Il Consiglio regionale torna a riunirsi il 22 gennaio

Condividi

Il Consiglio regionale, convocato dal presidente Nicola Irto, tornerà a riunirsi a Palazzo Campanella martedì prossimo 22 gennaio alle ore 14,00.

Quattro i punti all’ordine del giorno. In primis, l’Assemblea esaminerà la Proposta di Legge n.235/10^ d’iniziativa della Giunta recante: “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)”. Al secondo punto, la Proposta di Legge n. 344/10^ di iniziativa del consigliere Michelangelo Mirabello dal titolo: “Norme in materia di distretti turistici regionali”. Successivamente, l’Assemblea si occuperà della Proposta di Legge n. 314/10^ di iniziativa dei consiglieri Franco Sergio e Arturo Bova recante: “Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3”.

Infine, all’ordine del giorno della seduta la Proposta di Legge n.333/10^ di iniziativa del consigliere Mauro D’Acri recante: “Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli primari di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita”.