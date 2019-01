Condividi

Il Congresso Nazionale della CGIL accogliendo l’ordine del giorno della Cgil

Calabria e Flai si pronuncia sulle morti nella baraccopoli di San Ferdinando:

c’è violazione dei diritti umani, le istituzioni nazionali e regionali dovranno

darne conto alla Commissione Europea dei diritti umani a Strasburgo. Il

Congresso della Cgil sostiene la candidatura di Riace a premio Nobel per la

pace.

Lo sfruttamento del lavoro nel Paese, le condizioni di vita di migliaia di

lavoratori migranti, braccianti impegnati nelle diverse campagne in tutto il

territorio nazionale, che vivono al limite dei diritti umani, con condizioni

igienico-sanitarie inesistenti nelle diverse baraccopoli e tendopoli, impone

assunzioni di responsabilità straordinarie per individuare soluzioni dignitose

che mettano in sicurezza la loro vita.

Negli ultimi mesi, diversi sono stati gli incidenti e le morti nella baraccopoli di

San Ferdinando. Le morti di Becky Moses, Sumaila Sacko, Suruwa Jaiteh,

non possono essere derubricate a un fatto accidentale. Ci sono precise

responsabilità politiche dei Governi nazionali e regionali che si sono succeduti

che, dopo i fatti di Rosarno del 2010, nulla hanno fatto o continuano a fare,

per superare le baraccopoli della vergogna in tutto il Paese.

Le politiche sull’immigrazione devono essere integrate con una battaglia

contro il caporalato, contro le mafie, contro lo sfruttamento del lavoro e per il

lavoro dignitoso, con progetti di accoglienza diffusa, con l’utilizzo di immobili

confiscati ed edilizia pubblica, ma nel frattempo occorre individuare subito,

soluzioni immediate per mettere in sicurezza la vita dei lavoratori, con

strumenti e moduli abitativi sicuri e dignitosi.

Per queste ragioni, il Congresso nazionale della Cgil, impegna le proprie

strutture a denunciare nelle sedi competenti e fino alla Corte Europea di

Strasburgo, le responsabilità istituzionali per le morti richiamate e per la

sistematica violazione dei diritti umani ai sensi della dichiarazione universale

dei diritti dell’uomo.

Il Congresso nazionale della Cgil sostiene la candidatura di Riace a premio

Nobel per la Pace.