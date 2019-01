Condividi

Eccezionale traguardo questo 2019 scandirà il 25° anniversario del premio Mia Martini. Sarà festeggiato con appuntamenti di grande prestigio, nomi storici, grandi artisti, in linea con la tradizione del premio. Un evento che nel tempo è riuscito ad intercettare l’interesse del grande pubblico in Italia e nel mondo.

Il premio Mia Martini è la storia della grande musica Italiana, che ricorda una delle più belle voci del 900, la grande Mia. Venticinque anni in questo settore sono tantissimi e in Calabria valgono doppio, per le tante difficoltà oggettive. Il premio Mia Martini ha scritto pagine già irripetibili e prosegue inseguendo altri sogni che, in Calabria, sembravano irraggiungibili. Un grazie agli Enti che collaborano, prima fra tutti la Regione Calabria che ha riconosciuto la storicità del premio Mia Martini, il Comune di Bagnara Calabra, la famiglia Caffo e tutti coloro che nel tempo ci sono stati vicini, augurandomi che la preziosa collaborazione si ripeta anche per le prossime edizioni, ai media e, in particolare, al pubblico, da sempre attento a premiare con la sua presenza i grandi sforzi profusi. Il 2019 sarà un anno speciale per la famiglia del Premio, un anno che fissa una tappa importante e quindi cercheremo di scrivere un’altra bella e indimenticabile pagina per celebrare 25 anni di successi.