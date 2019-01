Forza Italia: “Mai prima di Falcomatà erano saltati gli stipendi senza motivo”

Condividi

Continua a sorprendere l’Amministrazione Falcomatà che con la sua scellerata gestione è riuscita a guadagnarsi un nuovo record negativo.

Incredibilmente non sono stati pagati gli stipendi del mese di gennaio ai dipendenti comunali, in assenza di una qualsivoglia giustificazione.

Non era mai successo prima dell’arrivo di Falcomatà, che è riuscito già per la seconda volta a non garantire il diritto alla retribuzione degli oltre 800 dipendenti del Comune di Reggio Calabria.

Appare assurdo che proprio Falcomatà non riesca a dare seguito ai suoi proclami inneggianti alla trasparenza. È mai possibile che il Sindaco e il vicesindaco, Assessore al personale, non abbiano avvisato i dipendenti del mancato pagamento?

È questa La Svolta (ovviamente in negativo) della gestione del Comune di Reggio Calabria ad opera di Falcomatà.

Quello che più colpisce in questa situazione è l’assoluto disprezzo delle esigenze dei dipendenti comunali. Non comunicando, non motivando,non, ma qui pretendiamo l’impossibile, chiedendo scusa per il rinvio del pagamento degli stipendi,infischiandosene allegramente dei bisogni di ottocento famiglie. E’ proprio vero, al peggio non c’è mai fine, e purtroppo noi reggini il peggio in questi quattro anni,grazie all’amministrazione Falcomatà, l’abbiamo veramente toccato con mano.

Mary Caracciolo (capogruppo)

Lucio Dattola

Pasquale Imbalzano

Giuseppe D’Ascoli