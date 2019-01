Falcomatà: “Migranti? Salvini non comprende perplessità dei sindaci”

Condividi

“Mi spiace che un Ministro dell’Interno, parlando da una pista da sci, si riferisca ai sindaci delle piu’ importanti Citta’ metropolitane d’Italia, che insieme rappresentano circa un quinto della popolazione dell’intero Paese, definendoli poveretti. Evidentemente Salvini non ha compreso le perplessita’ che abbiamo espresso”.

Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomata’. “C’e’ un problema di metodo, che riguarda l’assoluta mancanza di confronto istituzionale con i territori – aggiunge – ed un problema di merito sulla questione dei migranti ma anche, e soprattutto, sul tema dei beni confiscati che attraverso la vendita rischiano di tornare in mano alla criminalità organizzata. Credo sarebbe stato più opportuno condividere prima queste esigenze. Una legge che ha un effetto cosi imponente sugli Enti locali non puo’ essere approvata senza sentirne il parere. Io credo nel dialogo tra le istituzioni, indipendentemente dal colore politico. Non si può’ pensare di governare un Paese insultando sui social i sindaci, che sono il primo avamposto per la legalità e la sicurezza sui territori”.