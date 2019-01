Falcomatà: “Buon compleanno Parco Caserta. Una scommessa vinta”

Condividi

«Il Parco Caserta è oggi una delle strutture sportive più importanti della regione, vero e proprio fiore all’occhiello dello sport cittadino. Un luogo di socializzazione, di incontro, un polmone verde al centro della città, dedicato allo sport e al benessere, con strutture all’avanguardia ed un’attenzione rivolta al sociale.

Proprio ieri la struttura ha compiuto il secondo anniversario della sua attività. Era il 21 gennaio del 2017 infatti quando insieme ai responsabili della struttura, concessa con un bando pubblico dall’Amministrazione comunale, inauguravamo gli spazi che in questi due anni sono stati frequentati da migliaia di reggini. Quanto sono lontani i tempi in cui la struttura, chiusa e lacerata da uno stato desolante di abbandono, veniva presa di mira da continui attacchi vandalici. Le immagini dei muri interni della struttura imbrattati, dei vetri rotti e degli estintori galleggianti nell’acqua della piscina sono ormai per fortuna solo un lontano ricordo». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà trasmettendo i suoi auguri ai gestori e agli utenti che frequentano il Parco Caserta, struttura sportiva che proprio ieri ha festeggiato i due anni di attività.

«Grazie alla straordinaria sinergia attivata dall’Amministrazione comunale con la Società che per conto del Comune gestisce la struttura – ha aggiunto il Sindaco Falcomatà – oggi il Parco Caserta è una splendida realtà dello sport reggino, un luogo dove anziani, giovani e giovanissimi possono praticare sport in maniera sicura, seguiti da un gruppo di istruttori ed assistenti che fanno della professionalità e dell’accoglienza un vero e proprio mantra. Il Parco Caserta rappresenta quindi per tutti noi una scommessa vinta, un esempio di amministrazione positiva, capace di mettere mano a situazioni che apparivano definitivamente incancrenite e riportare la bellezza, attraverso processi di rigenerazione urbana in grado di dare nuova luce ad interi quartieri della Città, in quei luoghi rimasti per anni in uno stato di totale degrado. Auguri dunque alla grande famiglia del Parco Caserta, nella certezza che questo secondo compleanno possa rappresentare per tutti voi, e per tutti noi, non solo un importante traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza verso obiettivi ancora più qualificanti ed ambiziosi».