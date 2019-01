Ernest: dalla Nigeria a Rai1 passando per la scuola di recitazione della Calabria

Condividi

Il 22 Gennaio nel palinsesto della Rai è andato in onda il film dal titolo “Liberi di scegliere”, una storia di cronaca vera ambientata nel Sud Italia, tra Reggio Calabria e lo Stretto di Messina.

Nel cast spiccano i nomi di Alessandro Preziosi e Carmine Bruschini, ma tra loro c’è anche il giovanissimo nigeriano Ernest Osadebawmen, calabrese d’adozione ed ex studente della SRC – Scuola di Recitazione della Calabria.

Quella di Ernest è una bellissima storia di integrazione, amicizia e rispetto. In Calabria il giovanissimo fa amicizia con il Direttore della SRC, Walter Cordopatri, ed inizia ben presto a frequentare le lezioni della MediumClass, che piano piano lo formeranno e lo renderanno più sicuro, sia emotivamente che tecnicamente. Nonostante Ernest non riesca a finire gli studi nella scuola, perché costretto a riprendere a lavorare, mantiene sempre costante il sogno e il desiderio di diventare un brillante attore.

L’occasione per il giovane arriva in seguito ad un provino proprio per formare il cast “Liberi di scegliere”, di Giacomo Campiotti, già regista di Braccialetti Rossi. Ernest Osadebawmen viene preso a far parte degli attori, così inizia la sua esperienza nella serie che lo ha visto catapultato su Rai1.

Una storia a lieto fine, visto soprattutto il periodo storico in cui viviamo. Il giovane nigeriano è la dimostrazione che i sogni, anche se dopo molti sacrifici, si possono avverare.

Ernest ha sempre manifestato la volontà di integrarsi, si è sempre reso responsabile delle proprie scelte e delle proprie prospettive di vita. La SRC gli augura il meglio, e spera di vederlo presto ancora protagonista del piccolo e grande schermo.