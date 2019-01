Dodi Battaglia in concerto a Reggio Calabria

Dodi Battaglia sceglie Reggio Calabria, lo scenario e la perfetta acustica del Teatro Cileaper una tappa del suo nuovo tour“Perle – Mondi senza età”, che rappresenta anche un evento: durante il concerto – che si terrà il prossimo 10 gennaio, alle ore 21 – verranno registrati l’album live ed il dvd del tour.

Un concerto-evento, dunque, quello che Dodi Battaglia terrà a Reggio e che sancisce un altro periodo di grandi successi: nel 2018, infatti, ha festeggiato i 50 anni di carriera, gli ultimi 2 da solista, durante i quali ha continuato a conquistare i tantissimi fans in oltre cento concerti.

E adesso questo nuovo importante progetto: il grande chitarrista, infatti, ha scelto di dedicare questo nuovo tour ad una serie di splendide canzoni dei Pooh che, nel corso degli anni, però, non erano state eseguite più – o meno frequentemente – durante i concerti del gruppo. Da qui, dunque, l’idea di riproporre alcune di queste “perle”, musicalmente affascinanti: a partire da “Io in una storia” e “A un minuto dall’amore”, per proseguire con altri brani memorabili quali “Aria di mezzanotte”, “Vienna”,arrivando agli anni ’80 di “Mai dire mai”, “Santa Lucia”, “Io sto con te”,tornando allo storico “Cercami”, del 1978, a“Col tempo, con l’età e nel vento”. E, ancora, “Senza musica e senza parole”, “Fotografie”, la mitica “Linda”, “Vita” e tante altre.

«“PERLE – Mondi senza età” è un progetto musicale che parte da lontano: dal desiderio di condividere un percorso artistico importante, durato una intera vita», spiega Dodi Battaglia nel libretto dedicato al tour – con la scaletta e il commento sui brani del concerto –, realizzato da Michaela Sangiorgi, con foto di Domenico Fuggiano, libretto scaricabile gratuitamentesu http://bit.ly/libretto-PERLE.

«Dell’ampia produzione dei Pooh – prosegue Dodi – non tutto è giunto sul palco, rimanendo relegato nei solchi dei vinili e nelle tracce di musicassette e CD perchè le esigenze di spettacolo hanno sempre imposto regole e scelte: ciò che fa vibrare l’anima risuonando dal giradischi non ha lo stesso impatto tra gli spalti di uno stadio.

Per questo ho deciso di dare vita a “PERLE – Mondi senza età”, un progetto musicale che desidera portare negli giusti spazi la poetica di Valerio Negrini e di Stefano D’Orazio e la musica dei Pooh,per riscoprire insieme quei brani cui solo l’ambiente intimo e ricercato di un teatro può dare il giusto scenario e dimensione».

A Reggio Calabria, Dodi Battaglia arriva dopo le prime quattro tappe del tour, partito da Montecatini, e si esibirà accompagnato dalla band composta daRaffaele Ciavarella e Costanzo Del Pinto, voce, Beppe Geniseal basso, Carlo Porfilioalla batteria, Rocco Camerlengoal pianoforte e tastiere, Marco Marchionnialle chitarre.

Media partner e radio ufficiale del tour è Radio Subasio.