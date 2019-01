Da Polistena ecco la piattaforma Berlinguer

Condividi

“Generazione che diventa comunità”. E questo lo slogan che accompagna la manifestazione prevista domenica 27 gennaio a Polistena alle ore 17.30 presso la Sala Mommo durante la quale sarà presentata la piattaforma Berlinguer, un nuovo luogo di impegno e di discussione creato ed ideato per rilanciare dal basso, ben oltre i territori, uniniziativa politica seria e credibile.

Sarà la prima uscita pubblica che può segnare una svolta nel modo di vivere e comunicare la politica nel nostro Paese, per ora monopolizzata dalla propaganda artefatta messa in campo da piattaforme capitalistiche orientate e facilmente manipolabili.

La piattaforma Berlinguer diventerà invece uno spazio di riferimento aperto e trasparente, dove lonestà dei contenuti e delle operazioni compiute al suo interno è certificata da un tipo di tecnologia nuova: la blockchain.

Per tali motivi la piattaforma Berlinguer può rappresentare la garanzia, secondo quanto recita l’articolo 3 della nostra Costituzione, della effettiva partecipazione di tutti i cittadini che ne condividono identità, obiettivi e valori fondativi che si richiamano al miglior patrimonio politico rappresentato dalle lotte del movimento operaio italiano ed internazionale per la conquista dei diritti sociali.

Tra gli interventi previsti oltre a quello del Sindaco di Polistena Michele Tripodi che concluderà la manifestazione, Fabio Racobaldo ed Angelo Borgese della sezione del PCI di Polistena, Sergio Bellucci giornalista ed esperto in comunicazione digitale, Rosaria Galiero consigliere comunale di Napoli, Giorgio Nordo professore e ricercatore di Geometria Digitale all’Università di Messina, Francesco Valerio Della Croce della segreteria nazionale del PCI. Saranno presenti inoltre per il Comitato Rodotà costituitosi di recente a tutela dei beni comuni e sovrani, i professori Aurora Vesta dellUniversità Dante Alghieri di Reggio Calabria, Francesco Saverio Oliverio dellUniversità della Calabria, Alberto Marchese dell’Università di Messina. E prevista inoltre la presenza di cittadini, amministratori locali e rappresentanti dell’associazionismo organizzato.

Nel vuoto di una classe dirigente senza rotta e senza obiettivi, la piattaforma Berlinguer potrà essere uno strumento di partecipazione e di lotta politica di cui si sente il bisogno nel popolo e tra la gente comune, specie per organizzare idee, obiettivi, speranze, per le future e più giovani generazioni.