Chiara e Martina Scarpari per il memoriale Mino Reitano

Si è conclusa tra gli applausi anche la decima edizione del Memorial “La storia continua”dedicato a Mino Reitano, indimenticato artista calabrese scomparso prematuramente il 27 gennaio del 2009.

Anche quest’anno, nella splendida cornice del Teatro “Francesco Cilea”di Reggio Calabria, nel decennale della sua morte, l’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così”in collaborazione con l’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus”ha voluto omaggiare la memoria del cantante nativo di Fiumara radunando artisti e autorevoli personalità della musica italiana.

Non potevano mancare all’appuntamento le gemelle Chiara e Martina Scarpari, reggine come Reitano e ormai habitué della manifestazione, che alla loro quinta partecipazione consecutiva hanno saputo rendere omaggio alla immensa storia di Mino reinterpretando uno dei suoi successi più celebri.

Accompagnate dall’Orchestra Moderna Mediterranea, le Scarpari sono state tra le protagoniste più attese di uno spettacolo che ha ripercorso, tra aneddoti e commozione, le tappe della straordinaria carriera di uno dei più illustri musicisti nati in Calabria. Uno spettacolo che ha visto, tra gli altri, la partecipazione di alcuni talentuosi artisti calabresi e di musicisti affermati del calibro di Franco Fasanoe Alma Manera, oltre alla partecipazione dei giornalisti Emilio Buttaroe Tonino Raffa.

«Siamo ogni anno più emozionate – hanno dichiarato Chiara e Martina –perché siamo legate in modo speciale a questo pubblico e a questo Teatro. Ormai li conosciamo bene ma non smettono mai di stupirci. È sempre bello rendere omaggio a Mino Reitano, un artista che ci ha portato tanta fortuna in passato. Siamo alla quinta partecipazione consecutiva, questa serata ormai è diventata una tappa fissa nel nostro calendario».

A margine dello spettacolo, le gemelle Chiara e Martinahanno salutato il pubblico annunciando alcuni dettagli del nuovo Tour che le vedrà presto esibirsi anche con alcuni inediti che le diciottenni reggine hanno inciso per una importante etichetta discografica.