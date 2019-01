Condividi

Sabato 12 gennaio alle 10,30 sarà presentato il progetto per una Fondazione di Partecipazione dal titolo “E’ Stato il Vento”: per una ripresa dei progetti a Riace.

Per consentire a Domenico Lucano di essere presente l’incontro si terrà a Caulonia (Reggio Calabria) presso la Biblioteca in via Brigida Pastorino.