Calanna (RC) – Marcianò: “Salvini finanzia opere nei piccoli Comuni”

“E’ una bella notizia ma i ‘gufi’ non mancano mai”.

Lo afferma in una dichiarazione il Presidente del Consiglio comunale di Calanna Michele Marcianò.

“Il Viminale, su indicazione del Ministro Matteo Salvini, eletto a Reggio Calabria, e lo dico con orgoglio – continua Marcianò – ha messo a disposizione per 392 comuni calabresi circa venti milioni di euro da spendere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e per il patrimonio dei comuni in generale. Checché ne dicano gli oppositori di questo governo, pur nelle limitatezze delle risorse dovute a decenni di sperperi e inconcludenze dei vari governi nazionali a guida centrosinistra, il finanziamento voluto da Matteo Salvini, ancora una volta, taglia la testa al toro della solita storiella del presunto antimeridionalismo della Lega e del suo massimo dirigente politico. Peraltro – prosegue Michele Marcianò – la destinazione dei fondi non è orientata ‘urbi et orbi’, ma ad una precisa fascia di enti locali con meno di ventimila residenti che poi sono quasi il 90% dei comuni dell’intera Calabria. Una scelta di indirizzi, quindi, oculata, mirata ad aiutare quei piccoli e piccolissimi enti locali che molto spesso si trovano a dovere fronteggiare costi sempre crescenti di servizi, a fronte di condizioni endemiche di crisi finanziarie a cui i sindaci davvero non riescono a fare fronte. Perciò, conclude Michele Marcianò, dopo esserci rimboccati le maniche affinché non un solo euro sia restituito per incapacità amministrativa, ringraziamo doverosamente il ministro Matteo Salvini, con l’impegno di mantenere un continuo e fecondo rapporto con chi, concretamente, governa il Paese tutto, dalla Lombardia fino a Lampedusa”.

In Calabria, hanno ricevuto lo stanziamento 78 comuni in provincia di Catanzaro (3,71 milioni di euro complessivi), 144 a Cosenza (7,22 milioni), 26 a Crotone (1,46 milioni di euro), 95 a Reggio Calabria (5,09 milioni di euro), 49 a Vibo Valentia (2,32 milioni di euro). In totale, i benefici ricadranno su una popolazione di 1.254.295 cittadini calabresi”.