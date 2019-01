Bovalino – I vincitori della Mostra concorso “Presepi in Mostra”

Condividi

Come da tradizione la Befana arriva con la scopa e tutte le feste se li porta via. Anche quest’ anno il 06 gennaio si è conclusa la Mostra Presepiale organizzata dall’ Associazione Italia Night & Day, evento denominato “Presepi in Mostra” che ha visto una partecipazione si per quanto riguarda gli appassionati del settore che per i numerosi visitatori.

Mostra concorso “Presepi in Mostra”

Miglior presepe

1° Posto

Barbaro Antonio, per la tecnica utilizzata nel modellare in ogni minimo dettaglio sapone e farina per realizzare la rappresentazione del presepe che è colui che più si avvicina alla narrazione biblica raffigurando in modo simbolico l accoglienza ricevuta in una stalla.

2° Posto

Trimboli Rosanna, per l abilità manuale nella lavorazione dell’ argilla, per i colori utilizzati che danno anch’essi forma al ritratto della nascita divina.

3°Posto

Giampiero Curiale e Eleonora Cavallo, per l’ impegno profuso nel realizzare il presepe in modo dettagliato completo e armonioso.

PREMIO SPECIALE

Va alla Casa circondariale di Locri ideato dall’ assistente di Polizia Penitenziaria Vescio Giovanni realizzato dalle persone detenute nell’ ambito di un corso di ceramica RAKU, e finanziato dalla Diocesi Locri Gerace. Opera dal titolo Opportunità, premiato per l impegno e tecnica di lavorazione e significato dell’ opera. In quanto il presepe da sempre simbolo di nascita, di vita, di accoglienza, in cui l opera e arricchita da un ulteriore elemento: opportunità di riscatto. Il presepe premiato rappresenta il bene, la legalità, il rispetto dei valori, c è posto per tutti, posto che possono essere occupati d a chi sceglie di accogliere le opportunità di riscatto offerte dalla società attraverso il lavoro lo studio l arte lo sport.

La giuria era composta da Anzani Carmelo Presidente dell’ Associazione Italiana Amici del Presepio di Reggio Calabria, Paolo Graziano Presidente dell’ Associazione Auser Noi ci Siamo Bovalino, Stranieri Annalisa consigliere comunale, Samir diacono della Parrocchia di Bovalino, Domenico Sollazzo Presidente dell’ Associazione Italia Night & Day. Un ringraziamento va all’ Amministrazione Comunale di Bovalino che si da subito a patrocinato l’ evento. Inoltre l’ Associazione Italia Night & Day ringrazia i vari partecipanti della mostra.