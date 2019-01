Attesa per la prima assoluta in Calabria di “We Will Rock You”

Condividi

Attesa anche in Calabria per l’imminente arrivo di We Will Rock You, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, che sarà per la prima volta il 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro e l’ 11 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria, con inizio alle ore 21.

L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2019”, il Festival del Live d’Autore ideato e organizzato in Calabria da Ruggero Pegna, giunto allo straordinario traguardo della 33esima edizione.

Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni solo a Londra: sono questi i numeri record di We Will Rock You, il musical che mette in scena 24 tra i maggiori successi dei Queen suonati dal vivo e riflette le performance live della storica band. Lo spettacolo è stato prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May.

Questa produzione che toccherà le principali città italiane è stata concepita da Claudio Trotta per Barley Arts. La storia, i personaggi e le musiche originali, sono affidati alla Regia di Tim Luscombe, candidato al Lawrence Olivier Award, il più importante riconoscimento teatrale inglese, assegnato dalla The Society of London Theatre. Prestigiose tutte le firme: dalla Scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle Coreografie curate da Gail Richardson e il disegno luci di Giancarlo Toscani. La Direzione Artistica è affidata a Valentina Ferrari, protagonista nel ruolo di ‘Killer Queen’, mentre Riccardo Di Paola è alla Direzione Musicale. La produzione esecutiva è di Cristina Trotta.

Lo show ha debuttato al Dominion Theatre di Londra il 12 maggio 2002 e il successo fu così eclatante da entrare nella Top 10 degli show più longevi nella storia del West End. Il musical ha debuttato in Italia nel 2009 all’Allianz Teatro di Milano, riscuotendo anche nel nostro Paese un grande successo di pubblico. A decretare una tale accoglienza la scelta, condivisa dagli stessi Queen, di mantenere le canzoni in inglese (tranne due) e di tradurre e riadattare solo i dialoghi. Per le nuove stagioni, il progetto artistico privilegerà l’attualizzazione e la contemporaneità della vicenda, attenta a sottolineare l’aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical. Uno spettacolo unico nel suo genere che, con grande lungimiranza, ha ipotizzato, in un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, una società vittima della globalizzazione più totale e alla mercé di una multinazionale che controlla non solo la musica ma la vita dei singoli individui.

Nel grande cast: Alessandra Ferrari (Scaramouche), Claudio Zanelli (Britt), Loredana Fadda (Oz), Massimiliano Colonna (Pop), Salvo Vinci (Galileo), Valentina Ferrari (Killer Queen), Paolo Barillari (Khashoggi), i ballerini Flavio Tallini, Paolo Ciferri, Giammarco Capogna, Francesco Venezia, Beatrice Berdini, Jessica Falceri, Greta Disabato, Gloria Miele e, infine, la band con Riccardo Di Paola (tastiere), Antonio Torella (tastiere), Roberta Raschella (chitarre), Federica Pellegrinelli (chitarre), Alessandro Cassani (basso), Marco Parenti (batteria e percussioni).

“E’ uno spettacolo imperdibile e, qui in Calabria, credo irripetibile. Per chi ama i Queen sarà certamente emozionante ed indimenticabile! ”, sottolinea Ruggero Pegna.

Fatti di Musica 2019, dopo We Will Rock You, proseguirà con l’attesissimo concerto dei Thegiornalisti, il 3 aprile al Palacalafiore di Reggio e ancora un musical, Peter Pan il musical di Edoardo Bennato il 25 aprile al Cilea di Reggio e il 27 aprile al Teatro Rendano di Cosenza.

Nel mezzo, anche alcuni appuntamenti con la comicità e i nuovi spettacoli di Beppe Grillo (12 marzo Teatro Politeama di Catanzaro, 13 marzo Teatro Cilea di Reggio, 14 marzo Teatro Garden di Rende) e Angela Finocchiaro (22 marzo Teatro Comunale di Catanzaro, 23 marzo Teatro Gentile di Cittanova).

I biglietti per assistere ai prossimi eventi sono disponibili nei punti Ticketone, online al sito www.ticketone.it. Per informazioni: 0968441888 www.ruggeropegna.it. Il Festival Fatti di Musica è realizzato con la collaborazione della Regione Calabria, nel quadro dei grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per gli eventi a Reggio Calabria, in sinergia con il Festival Alziamo il Sipario dell’Assessorato Comunale alla Cultura. Partner Ufficiale FebAuto, concessionaria FCA, insieme al festival a sostegno dell’ Associazione Famiglie SMA – Genitori per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale.