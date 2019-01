Asp Reggio Calabria,Martorano (FIL): “Slitta pagamento dipendenti mensilità gennaio”

Condividi

I circa 3500 dipendenti dell’ASP di Reggio Calabria a Gennaio non percepiranno alcuno stipendio, rimandato a data da destinarsi: questo è il regalo d’addio dell’ing Scura che, dopo aver prodotto una lunga serie di atti illegittimi, partendo dalla sua auto nomina quale Soggetto Attuatore, non ha però firmato i mandati per il pagamento della mensilità dei dipendenti.

Un nuovo primato tutto negativo per l’Azienda reggina, una nuova stella da appuntare sul petto dell’ormai ex Commissario Scura, arrivato in Calabria come uno “sceriffo federale” in grado di riportare ordine e legalità e tornatosene a casa con più macchie che onorificenze. Ora il nuovo Commissario Cotticelli avrebbe potuto evitare questo ennesimo, duro colpo al già basso morale dei dipendenti dell’Azienda, provvedendo immediatamente a revocare l’ex commissario Scura dal ruolo e dalle funzioni usurpate.

Revoca arrivata tardivamente solo nella giornata di ieri (24 gennaio), mentre nei giorni che precedevano questo “lieto” evento, l’ormai ex Commissario, nella mole di provvedimenti presi di fretta e furia mentre preparava le valigie, ha “dimenticato” di adottare il necessario impegno di spesa per il pagamento della mensilità corrente.

Il nostro augurio è adesso che il ff. dott. Pasquale Mesiti si preoccupi di risolvere velocemente questo problema e che non ci sia mai più una pagina così “scura” per la sanità regionale e per l’ASP di Reggio Calabria in particolare.

Il Segretario Generale Giuseppe Martorano