Area Integrata dello Stretto – A febbraio accordo tra Calabria e Sicilia

Concluso l’accordo, promosso e fortemente sostenuto dalla Giunta Regionale della Calabria guidata dal presidente Mario Oliverio, per l’istituzione del bacino interregionale per la mobilità nell’area dello Stretto. In una riunione tenutasi oggi presso la sede della Città Metropolitana di Messina è stato definito il contenuto del Protocollo di intesa che istituisce l’Area Integrata dello Stretto.

Il bacino unico interregionale consente un sistema di trasporto integrato che facilita la mobilità fra le due sponde dello Stretto di Messina.L’applicazione del Protocollo d’intesa renderà possibile, ad esempio, per qualsiasi cittadino muoversi nell’area dello Stretto con un unico biglietto. I sistemi di trasporto delle due città metropolitane potranno essere fra loro coordinati, consentendo spostamenti più rapidi e facili da una regione all’altra. È prevista l’opzione del coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale si chiederà di garantire risorse finalizzate in particolare ad incrementare la frequenza dei collegamenti marittimi dello stretto e a garantire con continuità sostegno economico ai collegamenti aerei dall’Aeroporto dello Stretto verso le principali città italiane. Un organismo costituito dai rappresentanti delle due città metropolitane si occuperà della governance e della gestione del bacino.All’incontro di Messina, oltre all’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno, erano presenti Marco Falcone, assessore ai Trasporti della Regione Siciliana; Francesco Dattola, Capo di Gabinetto della Città Metropolitana di Reggio Calabria; Giuseppe Marino, assessore comunale ai Trasporti di Reggio Calabria; il sindaco di Messina Cateno De Luca e il vicesindaco Salvatore Mondello; il dirigente del settore trasporto pubblico locale della Regione Calabria, Giuseppe Pavone; i rappresentanti di Atam e Atm e i rappresentanti della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto.L’approvazione del testo del protocollo di intesa, avvenuta oggi, costituisce un passaggio fondamentale nella realizzazione del bacino interregionale dello Stretto. Il Protocollo di intesa sarà nelle prossime settimane approvato dagli enti coinvolti e sottoscritto nella riunione che si terrà il prossimo 7 febbraio a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria.“Chiunque si sposti fra le due sponde dello Stretto si rende facilmente conto dell’importanza del risultato conseguito oggi – ha commentato l’assessore Musmanno –. Il bacino dello Stretto sarà lo strumento attraverso il quale eliminare i disagi dovuti alla mancanza di coordinamento fra i sistemi di trasporto coinvolti: regionale calabrese, siciliano, statale e cittadino. Ritardi e code potranno essere drasticamente ridotti, così come le lunghe attese per le coincidenze. Lavoreremo- ha ancora messo in evidenza- perché gli effetti di questo importante risultato, che getta le basi per un cambiamento radicale nel trasporto pubblico locale fra Calabria e Sicilia, siano presto tradotti in benefici visibili per i viaggiatori”.