Allerta meteo Reggio Calabria – Prefettura dispone obbligo di catene sulle strade

Condividi

Si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per disporre, in via preventiva, tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità in seguito l messaggio di allertamento meteo, con previsione di abbondanti nevicate, anche a bassa quota, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia metropolitana, della Protezione Civile della Regione Calabria, della Protezione Civile metropolitana, dell’ANAS Compartimento Autostrade e Compartimento Viabilità, del SUEM 118 e del comune di Reggio Calabria.

Nell’occasione, è stata analizzata la situazione del territorio con riferimento a eventuali emergenze nella circolazione stradale che potrebbero verificarsi a causa di intense precipitazioni nevose.

In particolare, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di ottimizzare le procedure da attuare per garantire all’utenza la fruibilità dell’intera rete stradale.

Al riguardo, è stato disposto che sulla rete viaria della città metropolitana, nelle arterie maggiormente interessate da possibili precipitazioni nevose, venga posizionata idonea segnaletica per il divieto di transito alle vetture senza catene ed inoltre è stato concordato che pattuglie delle Forze di Polizia svolgano un servizio di vigilanza per l’osservanza di tale divieto. In caso di necessità, saranno istituiti presidi-filtro delle Forze di Polizia nelle località di montagna al fine di impedire la circolazione ai veicoli senza catene montate.

I presenti hanno garantito una gestione coordinata di eventuali emergenze connesse a possibili fenomeni nevosi, garantendo l’intervento di automezzi e attrezzature e di personale.

E’ stata altresì inviata, da parte di questa Prefettura, una circolare rivolta ai Sindaci e Commissari Straordinari e Prefettizi, finalizzata a sensibilizzare tali Enti sulla necessità di porre in essere ogni misura utile per affrontare una eventuale emergenza neve.