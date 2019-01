Ad aprile al cinema con il film del regista Santo Pennestrì :“Ndrina La Vendetta”

Condividi

Un film coinvolgente quello del regista e attore Santo Pennestrì che con il suo terzo film “Ndrina La Vendetta” sarà in tutte le sale cinematografiche italiane nel mese di aprile 2019.

Un giovane ragazzo dopo aver portato il cinema per la prima volta (Lazzaro Film Festival 2018) nel paese di

Lazzaro (Reggio Calabria) e aver fatto 10 short film e 4 film trionferà sul grande schermo. Ad affiancarlo nel film saranno gli attori Carmelo Giustra, Nicoletta Marra, Domenico Campolo, Nicolas Mordà e più di 200 comparse. Un film che ha visto la partecipazione del manager internazionale Angelo De Fazio. Saline Joniche, Reggio Calabria, Lazzaro e Puglia sono state set cinematografico per il film diretto e scritto da Santo Pennestrì. Una storia che narra dell’uccisione del boss Don Cecè da parte di Don Saverio scatena una furia in America ad un carissimo amico dell’ormai defunto don Cecè. Il parente del boss, Tony De Leone arriva per la prima volta in Italia per rivendicare il parente; nel frattempo il figlio di Don Saverio, Santo, dopo aver lasciato la ragazza si ritrova nella malavita calabrese e costretto ad affrontare una vita non fatta per lui. Una grande attesa cinematografica, ad aprile in tutti i cinema d’italia.