A Reggio Calabria nasce il Primo Soccorso Psicologico

Condividi

Parte a Reggio Calabria il Primo Soccorso Psicologico, un’idea innovativa che nasce dall’intuizione del team di psicologi di PuntoPsi Ricerca e Intervento in Psicologia che si dedicano alla tutela del benessere psicologico ed alla promozione dell’accesso ai servizi di salute mentale.

Il Primo Soccorso Psicologico è una porta aperta al disagio, alla solitudine, al senso di inadeguatezza: un orecchio in ascolto del tessuto urbano e dei cittadini che possono accedere ai nostri servizi di psicologia e psicoterapia ad una tariffa agevolata e senza prendere appuntamento.

Il Team di PuntoPsi è formato nella Terapia a Seduta Singola (TSS), una metodologia innovativa che mira a massimizzare l’efficacia di ogni singolo incontro e che è risultata particolarmente utile nella gestione di situazioni critiche o emergenziali.

Attraverso questo servizio chiunque potrà chiedere aiuto ad uno psicologo anche per una sola seduta per essere ascoltati e trovare prime soluzioni ai problemi emergenti.

Il Pronto Soccorso Psicologico offre, ad un costo minimo (approssimativamente il costo del ticket SSN) sostegno qualificato a chiunque si trovi ad affrontare problematiche personali e relazionali: conflitti di coppia, problemi familiari, problematiche adolescenziali, stati depressivi reattivi (gestione del lutto, condizioni conseguenti a malattie organiche gravi), stress lavorativo, stati ansiosi e attacchi di panico.

Il servizio è attivo tutti i Lunedì dalle 14:00 alle 17:00 in via Casa Savoia n° 294 (Gallico).

Per maggiori informazioni sul servizio, è possibile consultare il sito www.puntopsi.it o contattare PuntoPsi alla mail info@puntopsi.it o al numero 3477390779.