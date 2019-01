A Reggio Calabria il sit-in ricordo di Sissy Trovato Mazza

Condividi

Il coordinamento di Libera Reggio Calabria, insieme al “Comitato Civico di Sissy, la Calabria è con te”, organizzano per domani, sabato 26 gennaio, alle ore 18.30 presso Piazza Camagna – corso Garibaldi a Reggio Calabria – un momento silenzioso per ricordare Sissy Trovato Mazza, la giovane agente della polizia penitenziaria, deceduta dopo due anni di coma causati da un colpo di pistola che l’ha ferita alla testa.

Le indagini, che dapprima erano state frettolosamente orientate verso un tentativo di suicidio adesso, grazie alla caparbietà della famiglia, del comitato civico e del team di legali, hanno ottenuto una proroga al fine di svolgere approfondimenti sulla morte avvenuta in condizioni del tutto strane e poco chiare: pare, infatti, che sulla pistola d’ ordinanza di Sissy, che sarebbe l’arma utilizzata per il ferimento, non siano state rinvenute impronte digitali, neanche quelle della stessa Sissy, come se l’arma fosse stata ripulita; inoltre, ulteriore chiarezza andrà fatta sul telefonino di Sissy del quale, la famiglia, è certa che l’agente ne fosse in possesso quella mattina quando uscì di casa ma fu ritrovato, dopo qualche giorno, nell’armadietto personale di Sissy al carcere della Giudecca di Venezia, ove ella prestava servizio”.”Queste sono solo alcune delle cose che non quadrano nella vicenda giudiziaria e per le quali abbiamo deciso di scendere in piazza, invitando tutti a portare una candela che accenderemo insieme, come simbolo di luce da fare su questa torbida vicenda giudiziaria. Una manifestazione silenziosa, nel massimo rispetto della magistratura e del suo lavoro investigativo, al fine di non spegnere e far calare l’attenzione su questo caso. Sissy era una ragazza allegra, solare, gioiosa, piena di vita ma, soprattutto, sentiva addosso l’onore di rappresentare lo Stato Italiano attraverso la divisa che indossava. Invitiamo tutta la cittadinanza, le istituzioni politiche, militari, ecclesiastiche a partecipare al ricordo di Sissy”. Lo comunica l’associazione antimafia Libera Reggio Calabria.