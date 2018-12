Taurianova (RC) – Animali vaganti nei territori, l’impegno della Prefettura

Condividi

Resta alto l’impegno della Prefettura sulla problematica relativa alla presenza di animali vaganti nei territori della piana.

Nelle giornate del 7 e del 10 dicembre scorsi, nel territorio del Comune di Taurianova, una “task-force” composta da personale del Commissariato di P.S. di Taurianova, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, da operatori della Polizia Provinciale e dai veterinari dell’Asp di Reggio Calabria ha eseguito servizi finalizzati alla cattura dei bovini vaganti che insistono su quel territorio.

Sei bovini sono stati abbattuti, per motivi sanitari, dai veterinari dell’Asp dopo essere stati narcotizzati ed aver accertato l’assenza di segni distintivi.

Dal 1° gennaio u.s. e fino alla data odierna, nel territorio dei Comuni di Cittanova, Molochio, Taurianova e Terranova Sappo Minulio, sono stati eseguiti sessantadue servizi interforze – coordinati dalla Questura – finalizzati alla cattura dei bovini vaganti che insistono su quei territori e sono stati abbattuti, su ordinanza sindacale, per motivi sanitari duecentocinquantasette bovini.

Nel corso delle prossime settimane, proseguiranno analoghi servizi al fine di contrastare tale fenomeno, estrinsecazione del controllo del territorio esercitato dalla ‘ndrangheta, attraverso la libera circolazione di bovini in terreni altrui e aree pubbliche.