Successo per la “Happy Run for Christmas” di Giusy Versace: in 700 al via

La “Corsa della Felicità” di Giusy Versace non ha tradito le attese. Ieri pomeriggio, una folla festante di persone vestite in t-shirt rossa e cappellino di Natale, ha dato vita alla seconda edizione di questa corsa-camminata per la solidarietà inventata proprio dalla Versace e dalla onlus da lei fondata Disabili No Limits.