Stellle di Natale Ail: dove trovarle a Reggio Calabria

“Quando alzi gli occhi al cielo i tuoi desideri possono fare dei viaggi lunghissimi alla ricerca di una stella all’orizzonte a cui rimanere appesi, in attesa di diventare realtà. Per i nostri malati a Natale ci sono delle stelle che possono fare miracoli e sono le “Stelle” dell’AIL”.

Lo slogan coniato dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma è significativo e straordinario.

Week-end a sostegno dell’AIL per i cittadini dell’area Metropolitana per un appuntamento consueto e prezioso che procede grazie all’impegno di oltre 16.000 volontari in circa 4.000 piazze italiane: Anche l’Ente “Città Metropolitana” ha scelto di aiutare AIL addobbando con le Stelle di Natale un Palazzo Alvaro sempre più natalizio.

Negli anni, l’AIL ha distribuito oltre 800.000 Stelle di Natale ed ha intenzione di continuare in questo lodevole percorso.

Nei giorni 7-8-9 Dicembre 2018 oltre che nelle principali piazze e nei centri commerciali della città di Reggio Calabria (La Stand di San Giorgio al Corso è il più “famoso”), potete trovare le Stelle dell’AIL anche negli stand AIL allestiti nell’area metropolitana reggina (Amato, Bagnara Calabra, Bagaladi, Bianco, Bova Marina, Campo Calabro, Cannitello, Casignana, Condofuri, Delianuova, Galatro, Gallina, Gallico Superiore, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laureana di Borrello, Lazzaro, Locri, Melito Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Mosorrofa, Motta San Giovanni, Musalà di Campo Calabro, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Portigliola, Rizziconi, Roccella Jonica, Saline Joniche, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Taurianova, Villa San Giovanni).