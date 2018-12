Siclari: «Intitolare sala Parlamento Europeo a Megalizzi»

Condividi

Il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, esprime «profondo apprezzamento» per la proposta dei giovani del Ppe al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, di intitolare una sala del Pe ad Antonio Megalizzi, il giornalista rimasto ucciso nell’atto terroristico di Strasburgo. «Sostengo con convinzione questa idea.

Antonio, un cittadino dell’Europa, aveva scelto – afferma Siclari – di vivere la propria vita facendone una missione di verità, raccontando al mondo cosa avvenisse all’interno del Parlamento europeo. Incarnava un modello di giovane italiano che amava la sua professione a tal punto da arrivare nel cuore dell’Europa istituzionale con il suo bagaglio di ideali e capacità». Secondo Siclari «intitolare al giovane Antonio una sala del Parlamento europeo rappresenterebbe non soltanto un modo per tenere viva le memoria di un cronista ucciso per mano del terrorismo, ma anche l’occasione per continuare a raccontare la storia di chi ha creduto e lavorato per creare un’Europa dove i confini siano definitivamente abbattuti e l’integrazione rappresenti il principio cardine attorno al quale costruire il futuro delle nuove generazioni», conclude Siclari.