San Roberto (RC) – Amministrazione Comunale: “Nel 2019 nuove ed importanti sfide”

Il Sindaco Roberto Vizzari e l’Amministrazione Comunale di San Roberto, intendono porgere a tutti i migliori auguri di un felice e sereno Natale.

“Cari concittadini, ci avviciniamo con gioia ad un nuovo Natale che tra qualche ora entrerà nelle nostre case, nelle nostre famiglie riunite per l’occasione, con il suo significato più vero per dare, come ci auguriamo, a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso un nuovo anno” si legge nella lettera aperta destinata alla cittadinanza.

“Un augurio speciale vogliamo farlo agli anziani, memoria storica del nostro Paese. A loro tutta la nostra gratitudine.

Un abbraccio forte a tutti gli ammalati, a coloro che soffrono, ai precari e ai disoccupati, agli invisibili che vivono nel bisogno e nella sofferenza”.

E ancora: “Buon Natale e felice anno nuovo alle famiglie tutte, a padri e madri che trasmettono ai propri figli l’amore e l’interesse per il bene comune, la legalità, l’onestà.

Auguri ai nostri giovani, ai quali diamo fiducia ed opportunità, perché attraverso il loro impegno ed il loro coinvolgimento passa lo sviluppo della nostra comunità”.

“Il lavoro fatto in questi anni – scrive poi il Sindaco Roberto Vizzari – è stato notevole, carico di energia ed entusiasmo, ed i progetti realizzati, o in fase di realizzazione, hanno fatto diventare il nostro Comune un vero e proprio punto di riferimento in tutta la provincia reggina. Abbiamo messo a disposizione risorse, attivato le intelligenze, e agito con grande amore per la nostra terra, superando qualsiasi steccato ideologico o campanilistico. Questo ci rende orgogliosi, ed al tempo stesso ci spinge a continuare ad operare in questa direzione, consapevoli che ciò che è stato messo in campo produrrà effetti benefici nel medio e nel lungo periodo. Un lavoro silenzioso, determinato e costante, le cui conseguenze saranno ancora più visibili nel 2019. Un anno pieno di nuove ed importanti sfide, in cui andrà raccolto ciò che è stato seminato, senza smarrire la strada tracciata. Nuovi traguardi che vogliamo condividere con tutti voi, creando le migliori condizioni economiche e sociali, con l’obiettivo di far diventare San Roberto un posto sempre migliore”.

“Un ringraziamento finale, ma non certamente meno importante – conclude – va a tutti coloro che si sono adoperati per il bene comune. Grazie ai dipendenti comunali e a tutto lo staff che ogni giorno lavora per il nostro centro; grazie alle associazioni; ai volontari e ai cittadini tutti: sono loro il patrimonio inestimabile che possiede San Roberto”.