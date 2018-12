Reggio Calabria – Successo per i corsi di formazione di “Calabria dietro le quinte”

Condividi

Proseguono i corsi di formazione promossi dall’associazione Calabria dietro le quinte nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri.

Grande successo per la prima fase del corso per “organizzatore di eventi” che ha coinvolto 19 giovani professionisti e freelance dell’area metropolitana di Reggio Calabria in un percorso formativo volto a fornire e rafforzare una figura che negli ultimi anni, con lo sviluppo dell’impresa culturale, ha assunto un ruolo strategico nel mercato delle professioni. I moduli del corso sono stati magistralmente sviluppati dai docenti: Ruggero Pegna – produttore, scrittore e agente di spettacolo Show Net srl, Carlo Fanelli – ricercatore e docente del corso di Studi in “Comunicazione e Dams” dell’Università della Calabria e Fulvio D’ascola – docente e sociologo della comunicazione e dei processi culturali e relazionali. Lezioni interattive e dinamiche che hanno entusiasmato i partecipanti attraverso esempi di esperienze sostanziali sul territorio calabrese: dai grandi eventi del progetto artistico “Fatti di Musica” al progetto “Volontari vagabondi”, con la possibilità di confrontarsi nella realizzazione di un progetto culturale sotto l’aspetto del management, della comunicazione e della pianificazione del budget.

Il corso proseguirà nei prossimi mesi con un tirocinio formativo nell’ambito di progetti culturali promossi dai partner del progetto; i giovani tirocinanti potranno assistere ed essere parte attiva dell’allestimento del musical “La Divina commedia” al Pala Pentimele di Reggio Calabria e della XIII edizione del “Salone dell’Orientamento”.

Il 12 ottobre, invece, in collaborazione con la società cooperativa Cisme, è stato avviato il corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale” che si svilupperà nel mese di ottobre e novembre con lezioni tenute da esperti del settore, per fornire ai partecipanti gli strumenti per approfondire le relazioni tra gestione di impresa culturale e media della comunicazione, con particolare attenzione alle dinamiche della convergenza e alla molteplicità dei codici culturali e comunicativi che caratterizzano i new media.

Per chi volesse iscriversi ai prossimi corsi di “New Theatre Training” nell’ambito della regia teatrale e cinematografica e del teatro comico, previsti per il 2019, può consultare la pagina facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com.