Reggio Calabria – Si accende il Natale con l’albero di Piazza Duomo

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme alle sue Amministrazioni, Comunale e Metropolitana di Reggio Calabria, invita tutti i cittadini, grandi e piccini, alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale di Piazza Duomo, che si terrà domani, mercoledì 12 dicembre, alle ore 18.

Un ultimo tassello che regalerà ancor più ai reggini le suggestioni e la magia del Santo Natale, in una Reggio Calabria in festa, interamente immersa nel clima natalizio, tra luminarie, animazione e mercatini di Natale.

L’appuntamento è per domani, in piazza Duomo, per vivere insieme un momento simbolico di incontro e festosa condivisione, immersi nei sentimenti di pace e serenità che scaldano i nostri cuori.