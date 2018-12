Reggio Calabria – Seconda edizione “Cammini di Natale” ad Armo

Condividi

Ritorna, dopo la prima edizione dello scorso anno, l’evento “Cammini di Natale” organizzato dalla Parrocchia di Maria SS Assunta di Armo. Cammini di Natale è un modo di essere della Comunità Parrocchiale di Armo: da sempre in cammino per perseguire il bene comune.

Il cammino è sempre evocativo di una via da seguire che spesso si fa meglio se in compagnia ed a piedi per poter essere vissuto appieno: per poter conoscere un luogo, le sue tradizioni, i suoi diversi volti percorrendone, lentamente, l’itinerario.

Ed allora abbiamo pensato di proporre alla Comunità reggina alcuni cammini tematici sintetizzati nel titolo “Borgo in Luce”, a cui dalle 17,30 del 29 dicembre, sarà possibile partecipare.

Protagonista sarà la magia del borgo di Armo con le sue stradine di impianto medievale, dove troveranno dimora installazioni di luci, la possibilità di passeggiare nel mercatino, di ascoltare musica sacra con il Concerto di fine anno ed ammirare i presepi esposti gustando le tradizioni gastronomiche della nostra terra.

Non perdete l’occasione di celebrare le Festività Natalizie in un modo diverso e con la speranza di poter essere portatori di bene. Passo dopo passo vivrete la magia dell’essere Comunità Cristiana a servizio del territorio.