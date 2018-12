Reggio Calabria – Riqualificate due piazze ad Archi

Condividi

Un piccolo ma significativo passo di riqualificazione urbana.

Ultimati i lavori di riqualificazione urbana e fornitura arredi di due piazze nel rione di Archi e di sostituzione e posizionamento dei cestini gettacarte nel rione Santa Caterina.

L’area giochi adiacente alla Chiesa del Carmine del Rione Archi è stata, da sempre, oggetto della cura dei cittadini attivi e positivi del quartiere: oggi, grazie all’intervento dell’ente metropolitano, i cittadini ed in particolare le nuove generazioni potranno fruire di un nuovo spazio pulito, illuminato e confortevole.

I lavori sono stati ultimati grazie all’utilizzo dei Fondi Terna della Città Metropolitana di Reggio Calabria e grazie all’impegno costante del settore Ambiente.

Il Vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro ed il Consigliere Delegato Ambiente ed Energia Antonino Nocera esprimono soddisfazione per l’intervento: Rendere fruibili gli spazi dell’area metropolitana è doveroso ed è un impegno costante dell’amministrazione Falcomatà – hanno affermato – specialmente in considerazione che le zone oggetto dell’intervento accoglieranno giorni, ore e minuti della vita dei nostri cittadini.

L’area Giochi Chiesa così come la piazza adiacente, innanzi alla Chiesa del Carmine di Archi, sono luoghi nevralgici ed importanti. Abbiamo dialogato con i cittadini attivi e propositivi presenti nel quartiere e, siamo convinti, che il nostro intervento possa rendere ancor più attive e propositive le realtà che operano con spirito di servizio sul territorio.

E doveroso evidenziare che si tratta di piccoli interventi, come già sono stati fatti nel rione Gallico, che servono, però, a restituire decoro ad aree della città troppo spesso trascurate.

I lavori della Città Metropolitana di riqualificazione, inoltre, stanno proseguendo in alcune zone dei quartieri Nord del comune di Reggio Calabria interessando i rioni di Catona, Rosali e Salice.