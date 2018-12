Condividi

Di seguito il comunicato diffuso dal Comune di Reggio Calabria:

Scusandosi per il disagio, l’Amministrazione comunica che per motivi tecnici di sicurezza, dovuti alle cattive condizioni meteo, la cerimonia di accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo è rinviata a venerdì 14 dicembre alle ore 18.30