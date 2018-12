Reggio Calabria – Raccolta doni per bambini ospedalizzati

Condividi

“Regaliamo un sorriso ai nostri bambini”, un pensiero per chi passerà questo Natale con un peso nel cuore. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e metropolitana di Reggio Calabria, nella persona del Sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro, dei delegati alla sanità Misefari e Bova e dell’Assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera, che hanno attivato una raccolta doni da consegnare ai bambini ospiti dei reparti del Grande Ospedale Metropolitano e delle strutture di sostegno per minori presenti sul territorio cittadino.

“Come ogni anno, l’Amministrazione, in occasione delle festività natalizie, dedicherà un pensiero a chi è meno fortunato, a tutti quei bambini che per vari motivi non avranno la possibilità di trascorrere questo Natale in maniera del tutto serena. A loro vogliamo regalare un sorriso, consegnando un dono che possa rappresentare la vicinanza ed il sostegno dell’intera comunità” – ha spiegato il vicesindaco Avv. Riccardo Mauro.

“Quest’anno abbiamo voluto estendere l’iniziativa coinvolgendo tutta la cittadinanza che, sono certo, non farà mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno, sostenendo la raccolta dei regali che saranno consegnati ai reparti dell’Ospedale e ai piccoli ospiti delle strutture di sostegno presenti sul territorio cittadino. Siamo certi che Reggio, come sempre, si dimostrerà una Città sensibile e solidale”.

“I cittadini potranno contribuire direttamente alla raccolta dei doni. I regali potranno essere consegnati infatti nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00, presso l’Info Point di Piazza Camagna, sul Corso Garibaldi, che per l’occasione sarà trasformato nella casa di Babbo Natale. Ogni bambino potrà consegnare la propria letterina, esprimendo i suoi desideri per il Natale, fare una foto con la propria famiglia e portare un dono per i bambini meno fortunati”.

“L’invito alla cittadinanza, a cominciare dagli alunni delle scuole cittadine, ai quali abbiamo trasmesso una lettera nei giorni scorsi, è quello di partecipare attivamente a questa iniziativa, con l’obiettivo di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati o a coloro che stanno attraversando un momento difficile” .

“Sabato 22 e domenica 23 saremo a piazza Camagna – ha concluso il vicesindaco metropolitano – a raccogliere i doni che consegneremo ai destinatari nella giornata del 24 dicembre, alla vigilia del Santo Natale, nella certezze che anche in questa occasione Reggio dimostrerà di avere un grande cuore”.